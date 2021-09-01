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Встреча Зеленского и Байдена закончилась. Она длилась более двух часов

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Вашингтон, Среда 01 сентября 2021 23:26
Встреча Зеленского и Байдена закончилась. Она длилась более двух часов Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Вашингтоне завершилась встреча президента Владимира Зеленского и лидера США Джо Байдена. Украинский президент уже вышел из Белого дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир "Украина 24".

Переговоры президентов, а также украинской и американской делегаций длились более двух часов. Отметим, по протоколу встреча должна была длиться около 45 минут.

Лидеры государств перед началом встречи выступили с короткими речами перед прессой, но по итогам переговоров совместной пресс-конференции Зеленского и Байдена не было.

Напомним, РБК-Украина собрало все заявления лидеров Украины и США перед началом встречи.

Добавим, Украина и США сделали совместное заявление о стратегическом партнерстве между государствами.

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