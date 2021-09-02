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Негатива не было: Зеленский рассказал о "мужском разговоре" с Байденом

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Вашингтон, Четверг 02 сентября 2021 02:01
Негатива не было: Зеленский рассказал о "мужском разговоре" с Байденом Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Владимир Зеленский заявил, что президенты США и Украины провели встречу на час дольше запланированного времени, потому что обе стороны были заинтересованы в ней. Разговор был "мужским".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой трансляцию телеканала "Украина 24".

По его словам, ни одного негативного слова от американской стороны украинская делегация не слышала.

"Встреча была нормальная, продуктивная, не всегда в солнечной атмосфере, мужской разговор", - заявил Зеленский.

Напомним, РБК-Украина собрало все заявления лидеров Украины и США перед началом встречи.

Добавим, Украина и США сделали совместное заявление о стратегическом партнерстве между государствами.

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