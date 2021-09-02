Дві години переговорів та спільна заява. Як пройшла перша зустріч Зеленського та Байдена

Розпочалася зустріч двох лідерів невеликими заявами у присутності представників ЗМІ. Першим виступив Байден, заявивши про підтримку суверенітету та територіальної цілосності України. Він також зазначив, що "з нетерпінням чекає можливості повернутися коли-небудь" в Україну.

Зеленський, у свою чергу, окреслив пріоритетні теми переговорів (безпека, зокрема енергетична, та економічний блок). Президент України також повідомив, що передав Байдену список понад 450 ув'язнених, які утримуються на тимчасово окупованих територіях Донбасу та Криму, а також у РФ. Після цього переговори продовжилися, але вже без журналістів.

Спільна заява

Ще під час зустрічі Офіс президента опублікував текст спільної заяви України та США щодо стратегічного партнерства. У документі, зокрема, зазначається, що зв’язки між Україною та США є міцнішими, ніж будь-коли.

Фото: Володимир Зеленський та Джо Байден (president.gov.ua)

Також у заяві вказано, що:

Україна й США активізують Комісію стратегічного партнерства, засідання якої відбудеться восени у Вашингтоні. Там міністр закордонних справ України та державний секретар США затвердять нову Хартію.

США разом з Україною будуть працювати над тим, щоб притягнути Росію до відповідальності за її агресію.

США ніколи не визнають анексію Криму, підтверджують повну підтримку міжнародних зусиль, включно з тими, що вживаються в нормандському форматі. США також підтримують Кримську платформу та закликають Росію виконати зобов’язання щодо припинення вогню на сході України та по-справжньому брати участь у врегулюванні конфлікту для завершення війни.

підтверджують повну підтримку міжнародних зусиль, включно з тими, що вживаються в нормандському форматі. та закликають Росію виконати зобов’язання щодо припинення вогню на сході України та по-справжньому брати участь у врегулюванні конфлікту для завершення війни. США підтримують право України обирати свій власний зовнішньополітичний курс вільно від зовнішнього втручання, включаючи питання вступу до НАТО.

США нададуть Україні допомогу у розмірі 60 млн доларів , що включає бронебійні системи "Джавелін" та інше оборонне летальне й нелетальне обладнання.

, що включає бронебійні та інше оборонне летальне й нелетальне обладнання. У жовтні Україна та США проведуть у Києві засідання українсько-американського Кібердіалогу для сприяння двосторонньому співробітництву в галузі кібербезпеки.

Україна та США домовилися про підтримку безпечного цілодобового зв’язку через Національний центр США зі зменшення ризику ядерної небезпеки.

Україна та США виступають проти "Північного потоку-2" , який розглядається як загроза для європейської енергетичної безпеки.

, який розглядається як загроза для європейської енергетичної безпеки. США мають намір надати Україні додаткову допомогу для боротьби з коронавірусом. Зокрема, буде виділено додаткові 12,8 млн доларів .

. Цього року уряд США надасть Україні додаткові 45 млн доларів гуманітарної допомоги.

З повним текстом заяви можна ознайомитися на сайті Офісу президента України, а також на сайті Білого дому.

Переговори Байдена та Зеленського тривали понад дві години, але після завершення не було традиційного спільного підходу до ЗМІ.

Заяви після зустрічі

Вже після того, як президент України залишив Білий дім та направився на зустріч у Конгрес, у Тwitter українського лідера було опубліковано повідомлення щодо зустрічі.

"На зустрічі з Джо Байденом пріоритет - безпекові питання. Зокрема, безпека на Донбасі, в окупованому Криму, в Чорноморсько-Азовському регіоні й енергетична безпека України та Європи", - написав глава держави.

У свою чергу, Байден також зробив допис щодо зустрічі з українським лідером.

"Під час сьогоднішнього візиту президента Зеленського я підтвердив підтримку США суверенітету та територіальної цілісності України перед російською агресією, нашої тісної співпраці з питань енергетичної безпеки та наших спільних демократичних цінностей", - написав Байден у Twitter.

Своїми враженнями від зустрічі поділилися також глава вітчизняного МЗС Дмитро Кулеба та держсекретар США Ентоні Блінкен.

"Замість передбаченої графіком години розмова президентів України та США тривала дві години. Президенти вивели наші відносини на новий рівень. Маємо сильну спільну заяву і багато роботи для мене та держсекретаря Блінкена з її виконання в рамках оновленої Комісії стратегічного партнерства", - написав Кулеба у Тwitter.

Блінкен, у свою чергу, подякував Україні за допомогу в евакуації осіб з групи ризику в Афганістані.

"Американсько-українське партнерство міцніше, ніж будь-коли, і ми прагнемо світлого та процвітаючого майбутнього України", - зазначив він.

Зеленський про зустріч з Байденом

Через кілька годин після зустрічі з Байденом Зеленський дав брифінг для ЗМІ. У ході спілкування з журналістами президент України зазначив, що "те, що зустріч шла дві години говорить про те, що сторони зацікавлені".

Зеленський також зазначив, що у нього з Байденом була "чоловіча розмова", а зустріч він назвав нормальною та продуктивною "у не постійно сонячній атмосфері".

У ході зустрічі, за словами Зеленського, окремо проговорювали питання енергетичної безпеки, ризики через "Північний потік-2", а також оборонну підтримку.

"Думаю, що міністр оборони США приїде в Україну", - зазначив він.

Зеленський також зазначив, що у питанні НАТО "підтримка була, термінів не було".

"Президент (Байден, - ред.) підтримує членство України в НАТО, але яким буде шлях мені складно сказати", - додав Зеленський.

Він також повідомив, що пропонував Байдену формати залучення США до врегулювання на Донбасі на рівні президента і додав, що "США будуть думати". На уточнююче питання журналістів, чи мається на увазі нормандський формат Зеленський додав: "якийсь формат".

Щодо "Північного потоку-2" Зеленський повідомив, що США гарантують введення санкцій проти газогону, якщо він порушуватиме права України.