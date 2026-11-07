Два аеростати порушили повітряний простір Молдови: що відомо

Інші інциденти у Молдові

Нагадаємо, на території Молдови в ніч на 11 жовтня впав і вибухнув безпілотник, хоча національні системи повітряного спостереження не зафіксували несанкціонованого перетину кордону.

Вранці 3 жовтня Міноборони Молдови повідомило, що на території країни вибухнули три ракети і два дрони. Ще один об'єкт за хвилину пролетів над молдовським повітряним простором у напрямку Паланки.

Зазначимо, того дня уламки безпілотників виявили у чотирьох районах Молдови. Загалом поліція зафіксувала п'ять окремих випадків падіння літальних апаратів.

В одному з випадків вибух пошкодив вікна будівлі. Крім того, після падіння дрона загорілася суха трава.

Раніше, 30 вересня, дрон перетнув повітряний простір Молдови, впав і вибухнув неподалік села Гирбовець і міста Бендери.