У Молдові знову вибухнув дрон під час атаки РФ на Україну

На території Молдови в ніч на 11 жовтня впав і вибухнув безпілотник, хоча національні системи повітряного спостереження не зафіксували несанкціонованого перетину кордону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewsMaker .

За даними правоохоронців, дрон упав і вибухнув у лісі на околиці села Джамена в Новоаненському районі.

Повідомлення про дрон надійшло до поліції близько 22.20, після чого на місце виїхали групи військових і саперів.

Місце падіння дрона оточили, а фахівці обстежують об’єкт і встановлюють обставини події.

Також правоохоронці закликали громадян не наближатися до підозрілих фрагментів чи предметів і не торкатися їх, а також не відвідувати цей район до завершення перевірок.

Водночас національні системи повітряного спостереження не зафіксували несанкціонованого перетину кордону.