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У Молдові знову вибухнув дрон під час атаки РФ на Україну

12:02 11.10.2026 Нд
2 хв
aimg Тетяна Степанова
У Молдові знову вибухнув дрон під час атаки РФ на Україну Фото: у Молдові знову вибухнув дрон під час атаки РФ на Україну (Getty Images)
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На території Молдови в ніч на 11 жовтня впав і вибухнув безпілотник, хоча національні системи повітряного спостереження не зафіксували несанкціонованого перетину кордону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewsMaker.

За даними правоохоронців, дрон упав і вибухнув у лісі на околиці села Джамена в Новоаненському районі.

Повідомлення про дрон надійшло до поліції близько 22.20, після чого на місце виїхали групи військових і саперів.

Місце падіння дрона оточили, а фахівці обстежують об’єкт і встановлюють обставини події.

Також правоохоронці закликали громадян не наближатися до підозрілих фрагментів чи предметів і не торкатися їх, а також не відвідувати цей район до завершення перевірок.

Водночас національні системи повітряного спостереження не зафіксували несанкціонованого перетину кордону.

Російські дрони у Молдові

Нагадаємо, вранці 3 жовтня Міноборони Молдови повідомило, що на території країни вибухнули три ракети і два дрони. Ще один об'єкт за хвилину пролетів над молдовським повітряним простором у напрямку Паланки.

Зазначимо, того дня уламки безпілотників виявили у чотирьох районах Молдови. Загалом поліція зафіксувала п'ять окремих випадків падіння літальних апаратів.

В одному з випадків вибух пошкодив вікна будівлі. Крім того, після падіння дрона загорілася суха трава.

Раніше, 30 вересня, дрон перетнув повітряний простір Молдови, впав і вибухнув неподалік села Гирбовець і міста Бендери.

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