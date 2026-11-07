Два аэростата нарушили воздушное пространство Молдовы: что известно

По данным министерства, первый случай был зафиксирован 7 ноября в 09:15. Аэростат пролетел над территорией Молдовы в районе села Мошаны Дрокиевского района.

В 09:22 он покинул воздушное пространство страны вблизи села Елизаветовка того же района.

Второй случай зарегистрировали в 10.35. Еще один воздушный шар незаконно пересек государственную границу со стороны украинской Винницы в направлении села Трифауцы Сорокского района.

Уже в 10:36 объект покинул воздушное пространство Молдовы вблизи села Руслановка того же района.

В министерстве обороны Молдовы сообщили, что Центр воздушных сделок продолжает следить за ситуацией в воздушном пространстве страны.