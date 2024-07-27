У Рязані поскаржилися на атаку дронів на аеродром "Дягілєво": там базуються Ту-95

У Росії заявили про атаку дронів на Рязань. У районі військового аеродрому "Дягілєво" пролунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали Mash та Astra.

Невідомі дрони помітили у Рязанській області зранку 27 липня (близько 5:00 за місцевим часом).

У мережі повідомляли про вибухи у районі аеродрому "Дягілєво" і роботу російської протиповітряної оборони.

Міністерство оборони РФ стверджувало, що нібито у Рязанській області знищили сім дронів. Губернатор області запевняє, що "постраждалих та збитків немає".

На аеродромі "Дягілєво" дислокується 43 центр бойового застосування і перенавчання льотного складу. На авіабазі базуються літаки Ту-95МС, Ту-22М3, Ту-134УБЛ та Іл-78. Також там поруч знаходиться авіаційний ремонтний завод.

У мережі зазначають, що на аеродром "Дягілєво" сіли три борти ТУ-22М3 та один ТУ-95МС після останнього вильоту 25 липня.

Додамо, що відстань від Рязані до кордону з Україною становить близько 700 кілометрів.