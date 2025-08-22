ua en ru
Пт, 22 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

"Дуже вдало працюють, росіяни місцями відступають": ЦПД про успіхи ЗСУ на фронті

П'ятниця 22 серпня 2025 14:16
UA EN RU
"Дуже вдало працюють, росіяни місцями відступають": ЦПД про успіхи ЗСУ на фронті Фото: у ЦПД заявили про успіхи ЗСУ на фронті (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Українські підрозділи демонструють успішні дії на окремих ділянках фронту, змушуючи російські війська відступати.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко в Telegram.

"Сили оборони дуже вдало працюють на низці ділянок фронту. Росіяни місцями відступають", - зазначив Коваленко.

Ситуація на фронті

У своєму ранковому зведенні 22 серпня Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що на фронті за минулу добу зафіксовано 157 бойових зіткнень.

За повідомленням, більшість зіткнень були на трьох напрямках: Покровському, де українські військові зупинили 43 штурмові дії агресора, Новопавлівському, де відбили 35 атак загарбників, і Лиманському напрямку, де було 24 бойові зіткнення

Також активні бойові дії тривали на Північно-Слобожанському, Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Сіверському, Краматорському, Торецькому та Придніпровському напрямках.

Крім того, за минулу добу країна-агресор Росія втратила на війні проти України близько 790 військових.

Українські воїни також знищили чотири танки, три бойові броньовані машини, 46 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, один комплекс ППО, 318 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 33 ракети та 110 одиниць автомобільної техніки російських окупантів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Війна в Україні
Новини
Виїзд чоловіків до 22 років за кордон: що каже прем'єр
Виїзд чоловіків до 22 років за кордон: що каже прем'єр
Аналітика
Атомні амбіції Росії. Як санкції та конкуренти можуть зупинити "Росатом"
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Атомні амбіції Росії. Як санкції та конкуренти можуть зупинити "Росатом"