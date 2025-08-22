"Очень удачно работают, россияне местами отступают": ЦПД об успехах ВСУ на фронте

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко в Telegram .

"Силы обороны очень удачно работают на ряде участков фронта. Россияне местами отступают", - отметил Коваленко.

Ситуация на фронте

В своей утренней сводке 22 августа Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что на фронте за минувшие сутки зафиксировано 157 боевых столкновений.

По сообщению, большинство столкновений были на трех направлениях: Покровском, где украинские военные остановили 43 штурмовые действия агрессора, Новопавловском, где отбили 35 атак захватчиков, и Лиманском направлении, где было 24 боевых столкновения

Также активные боевые действия продолжались на Северо-Слобожанском, Курском, Южно-Слобожанском, Купянском, Северском, Краматорском, Торецком и Приднепровском направлениях.

Кроме того, за минувшие сутки страна-агрессор Россия потеряла на войне против Украины около 790 военных.

Украинские воины также уничтожили четыре танка, три боевые бронированные машины, 46 артиллерийских систем, одну реактивную систему залпового огня, один комплекс ПВО, 318 беспилотников оперативно-тактического уровня, 33 ракеты и 110 единиц автомобильной техники российских оккупантов.