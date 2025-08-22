Втрати РФ за добу: майже 800 солдатів, сотні дронів та десятки ракет, - Генштаб

За останню добу, з 21 до 22 серпня, росіяни втратили на фронті 790 окупантів, 318 безпілотників та 33 крилаті ракети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генштабу ЗСУ у Facebook .

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 21 серпня 2025 року орієнтовно склали:

Нагадаємо, станом на вечір, 21 серпня, на фронті протягом доби відбулося 116 бойових зіткнень. Кількість боїв на Новопавлівському напрямку була майже така, як і на Покровському.

Також ми повідомляли, що з 20 на 21 серпня ворог втратив на війні ще 830 солдатів. Також ЗСУ знищили 41 артсистему, 315 дронів і 114 одиниць автотехніки.