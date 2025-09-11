"Дуже розумний боксер": Усик назвав переможця мегабою Альварес – Кроуфорд

13 вересня в американському Лас-Вегасі пройде один із найочікуваніших боксерських поєдинків року. У битві за титул абсолютного чемпіона світу в другій напівсередній вазі зустрінуться мексиканець Сауль "Канело" Альварес та американець Теренс Кроуфорд. Свій прогноз на мегафайт дав і Олександр Усик.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TalkSport.
Український абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі не має сумнівів у перевазі одного з суперників, тому переможець майбутнього протистояння для нього – не секрет.
"Я скажу, що Теренс переможе. Він дуже розумний боксер, багато вміє в рингу. Альварес, звичайно, більший і потужніший. Він теж відмінний боксер. Але в цьому поєдинку ставлю на Кроуфорда", – заявив українець.
Офіційний постер бою Альварес - Кроуфорд (instagram.com/tbudcrawford)
Зазначимо, що Усик дуже високо цінує американського бійця. Він неодноразово наголошував, що вважає його найкращим у світі, незалежно від вагової категорії.
Хоча багато експертів і вболівальників віддають тут перевагу саме Усику.
"Ні, я не найкращий. Для мене номер один - Теренс Кроуфорд. Мені подобається цей хлопець, він чудовий боєць", – наголошує вітчизняний чемпіон.
Кроуфорд зробив надзвичайну кар’єру. Провівши 41 бій, він залишається непереможеним на професіональному ринзі та має унікальне досягнення – звання абсолютного чемпіона світу одразу у двох вагових категоріях: суперлегкій та напівсередній.
А в разі перемоги він увійде в історію як перший боксер, який здобуде звання абсолютного чемпіона одразу у трьох різних вагових категоріях.
В андеркарді головного бою вечора пройдуть шість зустрічей на рингу, одна з яких – за участю українця Сергія Богачука.
Наш боксер першої середньої ваги вийде проти американця Брендона Адамса. Для українця це буде шанс взяти реванш за першу поразку у своїй професійній кар'єрі.
Перша зустріч суперників відбулася у березні 2021 року. Тоді українець мав беззаперечну перевагу протягом 8-ми раундів, але прогавив сильний удар від суперника та опинився в нокауті.
