"Очень умный боксер": Усик назвал победителя мегабоя Альварес - Кроуфорд

Прогноз от Усика

Украинский абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе не сомневается в превосходстве одного из соперников, поэтому победитель предстоящего противостояния для него - не секрет.

"Я скажу, что Теренс победит. Он очень умный боксер, много умеет в ринге. Альварес, конечно, крупнее и мощнее. Он тоже отличный боксер. Но в этом поединке ставлю на Кроуфорда", - заявил украинец.

Официальный постер боя Альварес - Кроуфорд (instagram.com/tbudcrawford)

Усик о Кроуфорде

Отметим, что Усик очень высоко ценит американского бойца. Он неоднократно подчеркивал, что считает его лучшим в мире, независимо от весовой категории.

Хотя многие эксперты и болельщики отдают здесь предпочтение именно Усику.

"Нет, я не лучший. Для меня номер один - Теренс Кроуфорд. Мне нравится этот парень, он замечательный боец", - отмечает отечественный чемпион.

Американец в шаге от рекорда

Кроуфорд сделал необычайную карьеру. Проведя 41 бой, он остается непобежденным на профессиональном ринге и имеет уникальное достижение - звание абсолютного чемпиона мира сразу в двух весовых категориях: суперлегкой и полусредней.

А в случае победы он войдет в историю как первый боксер, который получит звание абсолютного чемпиона сразу в трех разных весовых категориях.

Богачук в андеркарде

В андеркарде главного боя вечера пройдут шесть встреч на ринге, одна из которых - с участием украинца Сергея Богачука.

Наш боксер первого среднего веса выйдет против американца Брэндона Адамса. Для украинца это будет шанс взять реванш за первое поражение в своей профессиональной карьере.

Первая встреча соперников состоялась в марте 2021 года. Тогда украинец имел неоспоримое преимущество в течение 8-ми раундов, но прозевал сильный удар от соперника и оказался в нокауте.