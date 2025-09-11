RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт

"Очень умный боксер": Усик назвал победителя мегабоя Альварес - Кроуфорд

Александр Усик не сомневается в победителе (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Андрей Костенко

13 сентября в американском Лас-Вегасе пройдет один из самых ожидаемых боксерских поединков года. В битве за титул абсолютного чемпиона мира во втором полусреднем весе встретятся мексиканец Сауль "Канело" Альварес и американец Теренс Кроуфорд. Свой прогноз на мегафайт дал и Александр Усик.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TalkSport.

Прогноз от Усика

Украинский абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе не сомневается в превосходстве одного из соперников, поэтому победитель предстоящего противостояния для него - не секрет.

"Я скажу, что Теренс победит. Он очень умный боксер, много умеет в ринге. Альварес, конечно, крупнее и мощнее. Он тоже отличный боксер. Но в этом поединке ставлю на Кроуфорда", - заявил украинец.

Официальный постер боя Альварес - Кроуфорд (instagram.com/tbudcrawford)

Усик о Кроуфорде

Отметим, что Усик очень высоко ценит американского бойца. Он неоднократно подчеркивал, что считает его лучшим в мире, независимо от весовой категории.

Хотя многие эксперты и болельщики отдают здесь предпочтение именно Усику.

"Нет, я не лучший. Для меня номер один - Теренс Кроуфорд. Мне нравится этот парень, он замечательный боец", - отмечает отечественный чемпион.

Американец в шаге от рекорда

Кроуфорд сделал необычайную карьеру. Проведя 41 бой, он остается непобежденным на профессиональном ринге и имеет уникальное достижение - звание абсолютного чемпиона мира сразу в двух весовых категориях: суперлегкой и полусредней.

А в случае победы он войдет в историю как первый боксер, который получит звание абсолютного чемпиона сразу в трех разных весовых категориях.

Богачук в андеркарде

В андеркарде главного боя вечера пройдут шесть встреч на ринге, одна из которых - с участием украинца Сергея Богачука.

Наш боксер первого среднего веса выйдет против американца Брэндона Адамса. Для украинца это будет шанс взять реванш за первое поражение в своей профессиональной карьере.

Первая встреча соперников состоялась в марте 2021 года. Тогда украинец имел неоспоримое преимущество в течение 8-ми раундов, но прозевал сильный удар от соперника и оказался в нокауте.

 

Ранее мы сообщили, как команда Усика ответила на скандал с танцами.

Также мы писали, что Усик сыграет за футбольную сборную мира с Терри, Кака и другими.

Читайте РБК-Украина в Google News
БоксАлександр Усик