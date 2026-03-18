Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

"Дурна помилка": Трамп сказав, чи мститиме НАТО за відмову допомагати в Ормузькій протоці

00:17 18.03.2026 Ср
2 хв
Трамп назвав досить шокуючим те, що союзники по НАТО відмовились втручатися у конфлікт
aimg Маловічко Юлія
Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп назвав "дуже дурною помилкою" відмову союзників по НАТО допомагати в розблокуванні Ормузької протоки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Читайте також: У Трампа відповіли, чи вийдуть США з НАТО

Втім американський лідер не дав жодних натяків про те, що буде мститися союзникам по Альянсу за відмову брати участь у війні проти Ірану.

Він також заявив, що країни НАТО підтримують спільну американо-ізраїльську операцію, навіть якщо вони не хотіли втручатися.

"Я вважаю, що НАТО робить дуже дурну помилку..Усі з нами погоджуються, але не хочуть допомагати. І ми, як Сполучені Штати, повинні пам’ятати про це, бо вважаємо це досить шокуючим", - зазначив глава Білого дому.

Щодо того, чи він помститься союзникам по НАТО за стриманість, Трамп сказав, що "наразі нічого такого не має на увазі".

Також, попри погрози вивести США з Альянсу, американський лідер не піднімав цього питання на зустрічі у вівторок.

Трамп попросив про допомогу у союзників

Як відомо, президент США закликав країни світу допомогти в патрулюванні Ормузької протоки, через яку транспортується 20% світової нафти. Ця заява пролунала після того, як Іран заблокував морський шлях для суден, оточивши протоку дронами та ракетами.

Однак союзники по НАТО відмовились втручатися у конфлікт на Близькому Сході. Наприклад, Британія, яка також відмовила лідеру США допомогти з розблокуванням Ормузької протоки, не планує направляти туди військові кораблі. Максимум, на що готовий Лондон - допомогти з дронами в патрулюванні протоки.

А ще Трамп, критикуючи відмову союзників приєднатися до американської операції проти Ірану, сказав, що членство в НАТО - це "безумовно те, про що нам варто задуматися".

Більше по темі:
ЄвросоюзНАТОДональд ТрампБлизький Схід