"Дурна помилка": Трамп сказав, чи мститиме НАТО за відмову допомагати в Ормузькій протоці

Втім американський лідер не дав жодних натяків про те, що буде мститися союзникам по Альянсу за відмову брати участь у війні проти Ірану.

Він також заявив, що країни НАТО підтримують спільну американо-ізраїльську операцію, навіть якщо вони не хотіли втручатися.

"Я вважаю, що НАТО робить дуже дурну помилку..Усі з нами погоджуються, але не хочуть допомагати. І ми, як Сполучені Штати, повинні пам’ятати про це, бо вважаємо це досить шокуючим", - зазначив глава Білого дому.

Щодо того, чи він помститься союзникам по НАТО за стриманість, Трамп сказав, що "наразі нічого такого не має на увазі".

Також, попри погрози вивести США з Альянсу, американський лідер не піднімав цього питання на зустрічі у вівторок.