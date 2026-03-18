"Глупая ошибка": Трамп сказал, будет ли мстить НАТО за отказ помогать в Ормузском проливе

Впрочем американский лидер не дал никаких намеков о том, что будет мстить союзникам по Альянсу за отказ участвовать в войне против Ирана.

Он также заявил, что страны НАТО поддерживают совместную американо-израильскую операцию, даже если они не хотели вмешиваться.

"Я считаю, что НАТО совершает очень глупую ошибку...Все с нами соглашаются, но не хотят помогать. И мы, как Соединенные Штаты, должны помнить об этом, потому что считаем это довольно шокирующим", - отметил глава Белого дома.

Относительно того, отомстит ли он союзникам по НАТО за сдержанность, Трамп сказал, что "пока ничего такого не имеет в виду".

Также, несмотря на угрозы вывести США из Альянса, американский лидер не поднимал этот вопрос на встрече во вторник.