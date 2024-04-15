Не думаю, що це було випадково,- прем’єр Греції про удар по Одесі під час візиту в березні

Візит прем’єр-міністра Греції до Одеси

6 березня 2024 року прем’єр Греції відвідав Одесу разом з президентом Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, під час візиту прем'єра Греції РФ обстріляла місто. За даними ЗМІ, ракети впали за 500-800 метрів від грецької делегації в Одеському порту.

Як раніше повідомляло РБК-Україна, Греція допускає передачу Україні своїх систем ППО С-300, особливо після ракетного удару РФ по Одесі під час візиту прем'єр-міністра Кіріакоса Міцотакіса.

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