Не думаю, що це було випадково,- прем’єр Греції про удар по Одесі під час візиту в березні

Прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс заявив, що РФ невипадково завдала ракетного удару по Одесі у березні 2024 року, коли він перебував із візитом. Міцотакіс додав, що тоді під час повітряної тривоги "було трохи тривожно, тому що не було де сховатися".
Про це як повідомляє РБК-Україна, Міцотакіс сказав в інтерв’ю Rzeczpospolita.
За його словами делегація під час обстрілу була в Одеському порту, та
Міцотакіс.
6 березня 2024 року прем’єр Греції відвідав Одесу разом з президентом Володимиром Зеленським.
Нагадаємо, під час візиту прем'єра Греції РФ обстріляла місто. За даними ЗМІ, ракети впали за 500-800 метрів від грецької делегації в Одеському порту.
Як раніше повідомляло РБК-Україна, Греція допускає передачу Україні своїх систем ППО С-300, особливо після ракетного удару РФ по Одесі під час візиту прем'єр-міністра Кіріакоса Міцотакіса.
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