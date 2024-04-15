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Не думаю, что это было случайно, - премьер Греции об ударе по Одессе во время визита в марте

Фото: премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис (Getty Images)
Автор: Анастасия Гришкова

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что РФ неслучайно нанесла ракетный удар по Одессе в марте 2024 года, когда он находился с визитом. Мицотакис добавил, что тогда во время воздушной тревоги "было немного тревожно, потому что негде было спрятаться".

Об этом, как сообщает РБК-Украина, Мицотакис сказал в интервью Rzeczpospolita.

По его словам, делегация во время обстрела была в Одесском порту, и

Мицотакис.

Визит премьер-министра Греции в Одессу

6 марта 2024 года премьер Греции посетил Одессу вместе с президентом Владимиром Зеленским.

Напомним, во время визита премьера Греции РФ обстреляла город. По данным СМИ,ракеты упали в 500-800 метрах от греческой делегации в Одесском порту.

Как ранее сообщало РБК-Украина, Греция допускает передачу Украине своих систем ПВО С-300, особенно после ракетного удара РФ по Одессе во время визита премьер-министра Кириакоса Мицотакиса.

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Одесса