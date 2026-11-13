Дука після виходу із СІЗО звернувся до Ради: деталі заяви

Генерал СБУ Сергій Дука після виходу із СІЗО заявив про ймовірне політичне втручання в розслідування щодо співробітників НАБУ та витік службових матеріалів. Він також закликав Верховну Раду створити тимчасову слідчу комісію для перевірки діяльності НАБУ і САП.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на відповідну заяву Сергія Дуки.

За словами Дуки, під час розслідування щодо співробітників НАБУ від керівництва держави нібито надійшла вказівка не реалізовувати зібрані матеріали. Своє затримання генерал пов'язує з документуванням їхньої діяльності.

"Була вказівка вищого політичного керівництва держави не реалізовувати матеріали по співробітникам НАБУ. Я можу це довести. Моє затримання є помстою керівників антикорупційних органів за документування співробітників НАБУ та їх корупційних злочинів", - заявив Сергій Дука.

За його словами, під час першого етапу операції "Карфаген", детективи НАБУ вилучили з кабінету першого заступника генерального прокурора України Марії Вдовиченко документи, які стосувалися співробітників НАБУ та осіб, наближених до керівництва антикорупційних органів.

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Дука стверджує, що згодом ці матеріали витекли, і заявляє про наявність доказів цього.

Генерал звернувся до народних депутатів із закликом створити тимчасову слідчу комісію Верховної Ради для перевірки діяльності НАБУ та САП.

"Я прошу парламентарів створити ТСК та дослідити в установленому законом порядку діяльність НАБУ та САП і їх підлеглих по скоєнню корупційних злочинів, які були нами задокументовані. Я дам всі покази", - наголосив він.

Окремо Дука висловив думку, що дії антикорупційних органів можуть впливати на позиції України під час міжнародних переговорів.

"У той час, коли керівництво держави летить на надважкі для нашої країни перемовини, співробітники антикорупційних органів проводять так звані "суперреалізації", які нічим не закінчуються, але підривають нашу перемовну позицію та змушують йти на поступки нашої територіальної цілісності та суверенітету", - вважає генерал.