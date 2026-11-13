Дука после выхода из СИЗО обратился к Раде: детали заявления

Генерал СБУ Сергей Дука после выхода из СИЗО заявил о вероятном политическом вмешательстве в расследование в отношении сотрудников НАБУ и утечке служебных материалов. Он также призвал Верховную Раду создать временную следственную комиссию для проверки деятельности НАБУ и САП.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на соответствующее заявление Сергея Дуки.

По словам Дуки, в ходе расследования в отношении сотрудников НАБУ от руководства государства якобы поступило указание не реализовывать собранные материалы. Свое задержание генерал связывает с документированием их деятельности.

"Было указание высшего политического руководства государства не реализовывать материалы по сотрудникам НАБУ. Я могу это доказать. Мое задержание является местью руководителей антикоррупционных органов за документирование сотрудников НАБУ и их коррупционных преступлений", - заявил Сергей Дука.

По его словам, во время первого этапа операции "Карфаген" детективы НАБУ изъяли из кабинета первого заместителя генерального прокурора Украины Марии Вдовиченко документы, которые касались сотрудников НАБУ и лиц, приближенных к руководству антикоррупционных органов.

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Дука утверждает, что впоследствии была утечка материалов, и заявляет о наличии доказательств этого.

Генерал обратился к народным депутатам с призывом создать временную следственную комиссию Верховной Рады для проверки деятельности НАБУ и САП.

"Я прошу парламентариев создать ВСК и исследовать в установленном законом порядке деятельность НАБУ и САП и их подчиненных по совершению коррупционных преступлений, которые были задокументированы нами. Я дам все показания", - подчеркнул он.

Отдельно Дука выразил мнение, что действия антикоррупционных органов могут оказывать влияние на позиции Украины во время международных переговоров.

"В то время когда руководство государства летит на сверхтяжелые для нашей страны переговоры, сотрудники антикоррупционных органов проводят так называемые "суперреализации", которые ничем не заканчиваются, но подрывают нашу переговорную позицию и заставляют идти на уступки нашей территориальной целостности и суверенитета", - считает генерал.