Генерал-майор СБУ Сергей Дука обвинил руководителей НАБУ и САП в преследовании из-за личной мести и призвал их прийти на заседание парламентской ВСК по делу "Карфаген".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление Сергея Дуки на заседании Временной следственной комиссии Верховной Рады 18 ноября.

По словам генерал-майора СБУ, открытое против него уголовное производство является местью со стороны руководства антикоррупционных органов.

Он подчеркнул, что директор НАБУ Семен Кривонос и руководитель САП Александр Клименко должны лично явиться на заседание комиссии и публично ответить на вопросы народных депутатов.

Дука также отметил, что после выхода из следственного изолятора под залог сразу пришел на парламентскую комиссию для предоставления объяснений, и ожидает такой же открытости от руководителей антикоррупционных ведомств по поводу выдвинутых в их адрес обвинений.

"Хватит уже отвечать на все вопросы словом "бред". Я, когда вышел из СИЗО, сразу пришел на ВСК, чтобы ответить на все вопросы. Господин Кривонос на все обвинения отвечает простым словом: "бред", - заявил генерал-майор СБУ.

Следующее заседание ВСК назначили на 23 ноября в 12:00. Для обсуждения обстоятельств резонансного расследования на него пригласили руководителей антикоррупционных органов и бывших чиновников правоохранительной системы: