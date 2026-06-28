"Дух Анкориджа" мертвий: Сибіга пояснив, який урок має засвоїти Росія

Кремлю варто припинити жити ілюзіями та перейти до реальних переговорів. В Україні пояснили, чому мирні плани без Києва приречені на провал.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис в соцмережі Х міністра закордонних справ України Андрія Сибіги.

Очільник українського МЗС зазначив, що росіяни часто згадують так званий "дух Анкориджа", хоча ніхто достеменно не може пояснити, що саме мається на увазі.

За його словами, у Росії вірять у цей символічний образ і намагаються переконати в його значенні інших.

"Реальність чітко засвідчує одне: якщо "дух Анкориджа" навіть існував, то зараз він точно мертвий", - написав Сибіга.

Міністр наголосив, що головний висновок для Кремля полягає в тому, що будь-які мирні плани, підготовлені без участі України, приречені на провал.

"Москві час перестати вірити у духів і натомість відповісти на серйозні пропозиції України сісти за стіл переговорів та завершити війну", - підкреслив він.

Сибіга також заявив, що російський диктатор Володимир Путін не досягне поставлених цілей на полі бою.

"Що довше Путін відмовлятиметься визнавати реальність - а саме те, що він ніколи не досягне жодних цілей на полі бою, - то гірше все ставитиме для Росії", - підсумував він.

Що таке "дух Анкориджа"

Нагадаємо, вислів "дух Анкориджа" з'явився після зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна в Анкориджі у серпні 2025 року.

У Кремлі цим терміном почали називати нібито досягнуте взаєморозуміння зі США щодо можливого завершення війни в Україні та майбутньої архітектури безпеки.

Пізніше президент Франції Емманюель Макрон заявив, що під час переговорів Трамп і Путін нібито обговорювали масштабний розподіл українських територій. За його словами, реалізації такого сценарію завадило рішуче втручання європейських союзників.

Водночас у Вашингтоні неодноразово заперечували існування будь-яких домовленостей за підсумками зустрічі в Анкориджі. Зокрема, держсекретар США Марко Рубіо наголошував, що сторони лише обговорювали різні пропозиції, але жодних угод щодо України укладено не було.