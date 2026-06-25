Чи була угода щодо України між Трампом та Путіним в Анкориджі? Рубіо дав чітку відповідь
Жодних домовленостей щодо України на зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна в Анкориджі не було.
Як повідомляє РБК-Україна, про це журналістам заявив державний секретар США Марко Рубіо.
Рубіо зазначив, що на саміті Трампа та Путіна на Алясці "були лише пропозиції, а не угоди" щодо завершення війни.
"На Алясці була зроблена лише пропозиція, а угоди там ніколи не було", - сказав держсекретар США.
Він додав, що США зберігають готовність відігравати конструктивну роль у врегулюванні війни Росії проти України.
Угода між Трампом та Путіним
Нагадаємо, раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що президент США Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін планували масштабний розподіл територій України під час зустрічі в Анкориджі минулого року.
За його словами, ситуацію врятувало рішуче втручання Європи. В середині серпня 2025 року спеціальна делегація терміново вилетіла до США. Європейські лідери поставили ультиматум. Вони назвали таку угоду неможливою.
Водночас днями у Кремлі заявили, що не очікують реалізації домовленостей, досягнутих під час переговорів в Анкориджі, та продовжують робити ставку на досягнення власних цілей.