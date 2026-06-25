Чи була угода щодо України між Трампом та Путіним в Анкориджі? Рубіо дав чітку відповідь

Жодних домовленостей щодо України на зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна в Анкориджі не було.

Як повідомляє РБК-Україна , про це журналістам заявив державний секретар США Марко Рубіо.

Рубіо зазначив, що на саміті Трампа та Путіна на Алясці "були лише пропозиції, а не угоди" щодо завершення війни.

"На Алясці була зроблена лише пропозиція, а угоди там ніколи не було", - сказав держсекретар США.

Він додав, що США зберігають готовність відігравати конструктивну роль у врегулюванні війни Росії проти України.