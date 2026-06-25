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Чи була угода щодо України між Трампом та Путіним в Анкориджі? Рубіо дав чітку відповідь

15:54 25.06.2026 Чт
1 хв
Чи є якісь домовленності між США та Росією?
aimg Тетяна Степанова
Чи була угода щодо України між Трампом та Путіним в Анкориджі? Рубіо дав чітку відповідь Фото: державний секретар США Марко Рубіо (Getty Images)
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Жодних домовленостей щодо України на зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна в Анкориджі не було.

Як повідомляє РБК-Україна, про це журналістам заявив державний секретар США Марко Рубіо.

Рубіо зазначив, що на саміті Трампа та Путіна на Алясці "були лише пропозиції, а не угоди" щодо завершення війни.

"На Алясці була зроблена лише пропозиція, а угоди там ніколи не було", - сказав держсекретар США.

Він додав, що США зберігають готовність відігравати конструктивну роль у врегулюванні війни Росії проти України.

Угода між Трампом та Путіним

Нагадаємо, раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що президент США Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін планували масштабний розподіл територій України під час зустрічі в Анкориджі минулого року.

За його словами, ситуацію врятувало рішуче втручання Європи. В середині серпня 2025 року спеціальна делегація терміново вилетіла до США. Європейські лідери поставили ультиматум. Вони назвали таку угоду неможливою.

Водночас днями у Кремлі заявили, що не очікують реалізації домовленостей, досягнутих під час переговорів в Анкориджі, та продовжують робити ставку на досягнення власних цілей.

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