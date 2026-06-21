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У Путіна зробили красномовне зізнання щодо домовленостей в Анкориджі

14:19 21.06.2026 Нд
2 хв
Яку несподівану заяву щодо переговорів зробив помічник Путіна?
aimg Марія Науменко
У Путіна зробили красномовне зізнання щодо домовленостей в Анкориджі Фото: помічник російського диктатора Володимира Путіна Юрій Ушаков (Getty Images)
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У Кремлі заявили, що не очікують реалізації домовленостей, досягнутих під час переговорів в Анкориджі, та продовжують робити ставку на досягнення власних цілей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар помічника російського диктатора Юрія Ушакова Павлу Зарубіну для російського агентства "Вести".

За його словами, позиція Москви залишається незмінною та базується на принципах, які російська сторона озвучувала раніше.

"Ми не чекаємо на виконання цих домовленостей, ми чекаємо на перемогу. Ми чекаємо на реалізацію наших власних цілей", - наголосив Ушаков.

Він також стверджує, що заяви та обіцянки, які російська сторона робила під час переговорів в Анкориджі, були засновані на її принциповій позиції та не зазнали змін.

Крім того, помічник Путіна заявив, що на сьогодні лише одна зі сторін дотримується досягнутих домовленостей.

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При цьому він не уточнив, кого саме має на увазі, однак додав, що інша сторона нібито виявилася "не зовсім здатною пройти свою частину шляху".

"Наразі одна сторона, як і раніше, дотримується тих домовленостей, які були обговорені в Анкориджі, а інша сторона, судячи з усього, про що вже можна сказати зараз, виявилася не зовсім здатною пройти свою частину шляху, виконати домовленості", - зазначив він.

Так Ушаков прокоментував свою заяву про те, що учасники саміту G7 нібито намагатимуться переконати президента США Дональда Трампа відмовитися від домовленостей із Росією.

За його словами, під час саміту Трампа "накачували шкідливими ідеями" щодо українського питання.

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