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"Дух Анкориджа" мертв: Сибига объяснил, какой урок должен усвоить Россия

13:10 28.06.2026 Вс
3 мин
Кремлю напомнили о реальности, которую он продолжает игнорировать
aimg Мария Науменко
"Дух Анкориджа" мертв: Сибига объяснил, какой урок должен усвоить Россия Фото: министр иностранных дел Украины Андрей Сибига (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Кремлю следует прекратить жить иллюзиями и перейти к реальным переговорам. В Украине объяснили, почему мирные планы без Киева обречены на провал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в соцсети Х министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги.

Глава украинского МИД отметил, что россияне часто упоминают так называемый "дух Анкориджа", хотя никто точно не может объяснить, что именно имеется в виду.

По его словам, в России верят в этот символический образ и пытаются убедить его значение других.

"Реальность четко свидетельствует о том, что если "дух Анкориджа" даже существовал, то сейчас он точно мертв", - написал Сибига.

Министр подчеркнул, что главный вывод для Кремля состоит в том, что любые мирные планы, подготовленные без участия Украины, обречены на провал.

"Москве пора перестать верить в духов и ответить на серьезные предложения Украины сесть за стол переговоров и завершить войну", - подчеркнул он.

Сибига также заявил, что российский диктатор Владимир Путин не достигнет поставленных целей в поле боя.

"Чем дольше Путин будет отказываться признавать реальность - а именно то, что он никогда не достигнет никаких целей на поле боя, - хуже все будет ставить для России", - подытожил он.

Что такое "дух Анкориджа"

Напомним, выражение "дух Анкориджа" появилось после встречи президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина в Анкоридже в августе 2025 года.

В Кремле этим термином стали называть якобы достигнутое взаимопонимание с США по поводу возможного завершения войны в Украине и будущей архитектуры безопасности.

Позже президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что во время переговоров Трамп и Путин якобы обсуждали масштабное распределение украинских территорий. По его словам, реализации такого сценария помешало решительное вмешательство европейских союзников.

В то же время в Вашингтоне неоднократно отрицали существование каких-либо договоренностей по итогам встречи в Анкоридже. В частности, госсекретарь США Марко Рубио отмечал, что стороны только обсуждали разные предложения, ноникаких соглашений по Украине заключено не было.

Несмотря на это, российские власти еще некоторое время продолжали апеллировать к "духу Анкориджа". Однако недавно в Кремле заявили, что больше не ожидают реализации договоренностей, которые связывали с переговорами в Анкоридже, и в дальнейшем будут делать ставку на достижение собственных целей.

И даже сам Трамп во время недавнего саммита G7 заявил европейским лидерам, что может отказаться от так называемых "анкориджских договоренностей". По данным Axios, речь шла о сценарии, который предусматривал контроль России над Донбассом в рамках потенциального мирного соглашения.

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