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У Дуди заявили, що інцидент з ракетою не спричинив напруги між Польщею та Україною

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Варшава, П'ятниця 18 листопада 2022 11:27
У Дуди заявили, що інцидент з ракетою не спричинив напруги між Польщею та Україною Фото: між Польщею та Україною не виникло напруги після інциденту з ракетою (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Падіння ракети у Польщі не спричинило напруги між польською та українською владою. Для Варшави було важливо з'ясувати, чи був напад на країну.

Таку заяву зробив глава Бюро міжнародної політики в Канцелярії президента Польщі Якуб Кумох, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Polsat News.

Він пояснив, що США та Польща схиляються до думки, що ракета, яка впала біля кордону, була сил ППО України. За його словами, радянська ракета не влучила у ціль, а її старий механізм самоліквідації не працював.

Проте в офісі Анджея Дуди взяли до уваги, що Пшеводув, де впала ракета, має таку ж широту, як Київ, і ту ж довготу, що і Львів.

Представник канцелярії президента зазначив, що Польща не вважає інцидент на кордоні нападом, а радше нещасним випадком. За його словами, між лідерами країн та їх радникам не було навіть бурхливого обміну думками.

ля нас на самому початку найважливішим було визначити, напали на Польщу чи ні. На Польщу не напали, стався трагічний випадок. Звісно, ​​винна в цьому Росія, тому що саме вона бомбить Україну і створює умови для того, що сталося", - заявив Кумох.

Нагадаємо, 15 листопада польські ЗМІ повідомили про ракетний удар по селу Пшеводув, яке знаходиться поблизу кордону з Україною. Внаслідок атаки загинули люди.

Варто зазначити, українське керівництво висловило думку, що ракета могла бути російською, оскільки у цей день ворог активно обстрілював Україну.

Проте США та Польща схиляються до думки, що у Польщі впала ракета української ППО. Офіційні результати будуть після закінчення розслідування.

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