У Дуди заявили, що інцидент з ракетою не спричинив напруги між Польщею та Україною

Падіння ракети у Польщі не спричинило напруги між польською та українською владою. Для Варшави було важливо з'ясувати, чи був напад на країну.

Він пояснив, що США та Польща схиляються до думки, що ракета, яка впала біля кордону, була сил ППО України. За його словами, радянська ракета не влучила у ціль, а її старий механізм самоліквідації не працював.

Проте в офісі Анджея Дуди взяли до уваги, що Пшеводув, де впала ракета, має таку ж широту, як Київ, і ту ж довготу, що і Львів.

Представник канцелярії президента зазначив, що Польща не вважає інцидент на кордоні нападом, а радше нещасним випадком. За його словами, між лідерами країн та їх радникам не було навіть бурхливого обміну думками.