У Дуды заявили, что инцидент с ракетой не вызвал напряжения между Польшей и Украиной
Падение ракеты в Польше не вызвало напряжения между польскими и украинскими властями. Для Варшавы было важно выяснить, было ли нападение на страну.
Такое заявление сделал глава Бюро международной политики в Канцелярии президента Польши Якуб Кумох, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Polsat News.
Он объяснил, что США и Польша склоняются к мнению, что упавшая возле границы ракета принадлежала силами ПВО Украины. По его словам, советская ракета не попала в цель, а ее старый механизм самоликвидации не сработал.
Однако в офисе Анджея Дуды учли, что Пшеводув, где упала ракета, имеет такую же широту, как Киев, и ту же долготу, что и Львов.
Представитель канцелярии президента отметил, что Польша не считает инцидент на границе нападением, а скорее несчастным случаем. По его словам, между лидерами стран и их советниками не было даже бурного обмена мнениями.
"Для нас в самом начале самым важным было определить, напали на Польшу или нет. На Польшу не напали, произошел трагический случай. Конечно, виновата в этом Россия, потому что именно она бомбит Украину и создает условия для случившегося" , - заявил Кумох.
Напомним, 15 ноября польские СМИ сообщили о ракетном ударе по селу Пшеводув, которое находится вблизи границы с Украиной. В результате атаки погибли люди.
Стоит отметить, что украинское руководство выразило мнение, что ракета могла быть российской, поскольку в этот день враг активно обстреливал Украину.
Однако США и Польша склоняются к мнению, что в Польше упала ракета украинской ПВО. Официальные результаты будут по окончании расследования.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.