Дуда и Зеленский подписали декларацию о европейской перспективе для Украины

"Наша сегодняшняя двусторонняя встреча завершилась подписанием совместной декларации о европейской перспективе для Украины, то есть принадлежности к ЕС. В этом вопросе Польша все время непрерывно поддерживает Украину", - сказал Дуда.

В свою очередь Зеленский заявил, что его польский коллега в очередной раз отметил поддержку европейских и евроинтеграционных стремлений украинского государства.

Зеленский также сообщил, что пригласил президента и первую леди Польши к участию в саммите Крымской платформы, который состоится во время празднования 30-летия независимости Украины в августе этого года.

"Для нас это также очень важно, потому что это будет первый важный саммит с участием наших друзей и партнеров, связанный с деоккупацией украинского полуострова Крым", - сказал он.

Он также отметил, что те исторические вопросы, которые существуют между двумя странами, вскоре будут решены, поскольку этого хотят обе стороны.

"Потому что мы действительно друг друга прекрасно понимаем", - подчеркнул Зеленский.