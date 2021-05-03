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Дуда и Зеленский подписали декларацию о европейской перспективе для Украины

Автор: Александр Белоус

Президенты Польши Анджей Дуда и Владимир Зеленский подписали совместную декларацию о поддержке Варшавой европейских устремлений Киева. Речь идет о европейской перспективе для Украины.

Об этом сказал президент Польши Анджей Дуда на совместном брифинге в Варшаве, сообщает пресс-служба украинского президента.

"Наша сегодняшняя двусторонняя встреча завершилась подписанием совместной декларации о европейской перспективе для Украины, то есть принадлежности к ЕС. В этом вопросе Польша все время непрерывно поддерживает Украину", - сказал Дуда.

В свою очередь Зеленский заявил, что его польский коллега в очередной раз отметил поддержку европейских и евроинтеграционных стремлений украинского государства.

Зеленский также сообщил, что пригласил президента и первую леди Польши к участию в саммите Крымской платформы, который состоится во время празднования 30-летия независимости Украины в августе этого года.

"Для нас это также очень важно, потому что это будет первый важный саммит с участием наших друзей и партнеров, связанный с деоккупацией украинского полуострова Крым", - сказал он.

Он также отметил, что те исторические вопросы, которые существуют между двумя странами, вскоре будут решены, поскольку этого хотят обе стороны.

"Потому что мы действительно друг друга прекрасно понимаем", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда заявил, что на саммите НАТО в июне 2021 года планируется обсудить дорожную карту, которую Украина должна выполнить для членства в Альянсе. На саммите будет осуждаться вопрос безопасности Украины и всей Центральной Европы.

Отметим, данные опроса Центра "Социс" и Центра Разумкова свидетельствуют, что на референдумах победили бы сторонники вступления в Европейский Союз и НАТО.

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