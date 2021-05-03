Дуда та Зеленський підписали декларацію про європейську перспективу для України

"Наша сьогоднішня двостороння зустріч завершилася підписанням спільної декларації про європейську перспективу для України, тобто приналежність до ЄС. У цьому питанні Польща весь час безперервно підтримує Україну", - сказав Дуда.

У свою чергу Зеленський заявив, що його польський колега вкотре наголосив на підтримці європейських та євроінтеграційних прагнень Української держави.

Зеленський також повідомив, що запросив президента та першу леді Польщі до участі в саміті Кримської платформи, який відбудеться під час святкування 30-річчя незалежності України в серпні цього року.

"Для нас це також дуже важливо, тому що це буде перший важливий саміт за участю наших друзів і партнерів, пов'язаний з деокупацією українського півострова Крим", - сказав він.

Він також зауважив, що ті історичні питання, які існують між двома країнами, невдовзі будуть вирішені, оскільки цього прагнуть обидві сторони.

"Тому що ми дійсно один одного прекрасно розуміємо", - наголосив Зеленський.