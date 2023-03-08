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Дуда заявив, що знищення "Північних потоків" вигідне для Європи

Фото: президент Польщі Анджей Дуда (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Знищення гозопроводу "Північний потік-2" стане вигідним для Європи. Це припинить намагання Росії домінувати і вдаватись до паливного шантажу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Польщі Анджея Дуди, яку приводить CNN.

За його словами, якщо "Північний потік-2" припинить своє існування, то це зробить зробить Західну Європу не залежною від Росії.

При цьому Дуда заявив,

Нагадаємо, 27 вересня стало відомо про витік газу на непрацюючих трубопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2".

Як повідомляло РБК-Україна, Росія могла підірвати газопроводи, щоб не платити неустойки за контрактами.

Своєю чергою німецькі слідчі впевнені, що "Північний потік" підірвали росіяни.

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Північний потік-2Анджей ДудаЕвросоюз