Дуда заявил, что уничтожение "Северных потоков" выгодно для Европы

Уничтожение гозопровода "Северный поток-2" станет выгодным для Европы. Это прекратит попытки России доминировать и прибегать к топливному шантажу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Польши Анджея Дуды, которое приводит CNN.
По его словам, если "Северный поток-2" прекратит свое существование, то это сделает Западную Европу не зависимой от России.
При этом Дуда заявил,
Напомним, 27 сентября стало известно об утечке газа на неработающих трубопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2".
Как сообщало РБК-Украина, Россия могла взорвать газопроводы, чтобы не платить неустойки по контрактам.
В свою очередь немецкие следователи уверены, что "Северный поток" взорвали россияне.
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