RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Дуда заявил, что уничтожение "Северных потоков" выгодно для Европы

Фото: президент Польши Анджей Дуда (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Уничтожение гозопровода "Северный поток-2" станет выгодным для Европы. Это прекратит попытки России доминировать и прибегать к топливному шантажу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Польши Анджея Дуды, которое приводит CNN.

По его словам, если "Северный поток-2" прекратит свое существование, то это сделает Западную Европу не зависимой от России.

При этом Дуда заявил,

Напомним, 27 сентября стало известно об утечке газа на неработающих трубопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2".

Как сообщало РБК-Украина, Россия могла взорвать газопроводы, чтобы не платить неустойки по контрактам.

В свою очередь немецкие следователи уверены, что "Северный поток" взорвали россияне.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Северный поток-2Анджей ДудаЕвросоюз