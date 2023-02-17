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Дуда заявив, що для переваги над РФ Україні якнайшвидше необхідно передати літаки

Фото: президент Польщі Анджей Дуда (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Українські пілоти майже кожен день проводять польоти на літаках Міг-29. І Польще може їх передати значно раніше за інше озброєння.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю президента Польщі Анджея Дуди Sky News.

За його словами, передача іншими країнами Україні авіації значно підвищить нашу військову перевагу над Росією.

"Їм також у майбутньому знадобляться сучасні літаки, винищувачі. Все, що дозволяє їм мати технологічну перевагу над збройними силами Росії, зараз цінно", - сказав Дуда.

Він також нагадав, що Польща була і буде союзником України, і що його країна наполягає на збільшенні постачання озброєння. Він також впевнений, що в майбутньому Україна повинна отримати сучасні винищувачі.

Однак для цього потрібен певний час, через те, що українські пілоти потребують підготовки та подолання логістичних проблем. Він зауважив, що Польща може відправити Міг-29 часів Радянського Союзу.

"Ці літаки - це літаки, якими українські пілоти можуть керувати щодня, тому що на такій техніці вони літають", - додав він.

Раніше президент США Джо Байден сказав, що Сполучені Штати не передаватимуть Україні винищувачі F16.

Своєю чергою глава Франції Еммануель Макрон не виключив постачання винищувачів Україні, наголосивши, що немає нічого забороненого в цьому.

Польща 30 січня офіційно оголосила про готовність передати Україні літаки F-16, але для цього є деякі умови.

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НАТОПольщаАнджей ДудаЗбройні сили УкраїниМиг-29