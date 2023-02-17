Дуда заявил, что для превосходства над РФ Украине как можно быстрее необходимо передать самолеты

По его словам, передача другим странам Украине авиации значительно повысит наше военное превосходство над Россией.

"Им также в будущем понадобятся современные самолеты, истребители. Все, что позволяет им обладать технологическим преимуществом над вооруженными силами России, сейчас ценно", - сказал Дуда.

Он также напомнил, что Польша была и будет союзником Украины и что его страна настаивает на увеличении поставок вооружения. Он также уверен, что в будущем Украина должна получить современные истребители.

Однако для этого нужно определенное время, потому что украинские пилоты нуждаются в подготовке и преодолении логистических проблем. Он отметил, что Польша может отправить Миг-29 времен Советского Союза.

"Эти самолеты - это самолеты, которыми украинские пилоты могут управлять каждый день, потому что на такой технике они летают", - добавил он.