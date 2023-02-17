Дуда заявил, что для превосходства над РФ Украине как можно быстрее необходимо передать самолеты

Украинские пилоты почти каждый день проводят полеты на самолетах Миг-29. И Польша может их передать гораздо раньше другого вооружения.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью президента Польши Анджея Дуды Sky News.
По его словам, передача другим странам Украине авиации значительно повысит наше военное превосходство над Россией.
"Им также в будущем понадобятся современные самолеты, истребители. Все, что позволяет им обладать технологическим преимуществом над вооруженными силами России, сейчас ценно", - сказал Дуда.
Он также напомнил, что Польша была и будет союзником Украины и что его страна настаивает на увеличении поставок вооружения. Он также уверен, что в будущем Украина должна получить современные истребители.
Однако для этого нужно определенное время, потому что украинские пилоты нуждаются в подготовке и преодолении логистических проблем. Он отметил, что Польша может отправить Миг-29 времен Советского Союза.
"Эти самолеты - это самолеты, которыми украинские пилоты могут управлять каждый день, потому что на такой технике они летают", - добавил он.
Ранее президент США Джо Байден сказал, что Соединенные Штаты не будут передавать Украине истребители F16.
В свою очередь глава Франции Эммануэль Макрон не исключил поставки истребителей Украине, подчеркнув, что нет ничего запрещенного в этом.
Польша 30 января официально объявила о готовности передать Украине самолеты F-16, но для этого есть некоторые условия.
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