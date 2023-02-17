Дуда заявив, що для переваги над РФ Україні якнайшвидше необхідно передати літаки

Українські пілоти майже кожен день проводять польоти на літаках Міг-29. І Польще може їх передати значно раніше за інше озброєння.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю президента Польщі Анджея Дуди Sky News.

За його словами, передача іншими країнами Україні авіації значно підвищить нашу військову перевагу над Росією.

"Їм також у майбутньому знадобляться сучасні літаки, винищувачі. Все, що дозволяє їм мати технологічну перевагу над збройними силами Росії, зараз цінно", - сказав Дуда.

Він також нагадав, що Польща була і буде союзником України, і що його країна наполягає на збільшенні постачання озброєння. Він також впевнений, що в майбутньому Україна повинна отримати сучасні винищувачі.

Однак для цього потрібен певний час, через те, що українські пілоти потребують підготовки та подолання логістичних проблем. Він зауважив, що Польща може відправити Міг-29 часів Радянського Союзу.

"Ці літаки - це літаки, якими українські пілоти можуть керувати щодня, тому що на такій техніці вони літають", - додав він.