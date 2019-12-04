Дуда заявил, что не считает Россию врагом НАТО

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что не считает Россию врагом Североатлантического Альянса (НАТО). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TVN24.

По словам Дуды, определенные действия со стороны России являются неприемлемыми, однако "здесь нет речи ни о какой враждебности".

"Россия - это государство-сосед. И хотя есть действия России, которые не являются приемлемыми, все равно речь не идет о вражде. Россия проводит такие действия в последние 11 лет, это началось с нападения на Грузию, продолжилось в Крыму. Далее, в событиях в Донецке и Луганске роль России также была очень сильной, это не подлежит сомнению ", - сказал президент Польши.

Он также добавил, что НАТО не находится под атакой кого-либо.

"А если и атакуют, то это делают разве что негосударственные актеры, а именно террористы. Мы не можем говорить о "враге" в отношении любого государства", - добавил Дуда.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО окажет военную помощь Польше и странам Балтии, если на них нападет Российская Федерация.

РБК-Украина писало, что НАТО назвало главные угрозы безопасности по итогам встречи в Лондоне, которая проходила по случаю 70-летия создания альянса. В совместной декларации членов НАТО от 4 декабря определены две угрозы - это агрессивная деятельность России и международный терроризм.