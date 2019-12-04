Дуда заявив, що не вважає Росію ворогом НАТО

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що не вважає Росію ворогом Північноатлантичного Альянсу (НАТО). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TVN24.

За словами Дуди, певні дії з боку Росії є неприйнятними, проте "тут немає мови ні про яку ворожості".

"Росія - це держава-сусід. І хоча дії Росії, які не є прийнятними, все одно не йдеться про ворожнечу. Росія проводить такі дії в останні 11 років, це почалося з нападу на Грузію, продовжилося в Криму. Далі, у подіях в Донецьку і Луганську роль Росії також була дуже сильною, це не підлягає сумніву", - сказав президент Польщі.

Він також додав, що НАТО не перебуває під атакою кого-небудь.

"А якщо і атакують, то це роблять хіба що недержавні актори, а саме терористи. Ми не можемо говорити про" ворога "в відношенні будь-якої держави", - додав Дуда.

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що НАТО надасть військову допомогу Польщі та країн Балтії, якщо на них нападе Російська Федерація.

РБК-Україна писало, що НАТО назвало головні загрози безпеки за підсумками зустрічі в Лондоні, що проходила з нагоди 70-річчя створення альянсу. У спільній декларації членів НАТО від 4 грудня визначені дві загрози - це агресивна діяльність Росії та міжнародний тероризм.