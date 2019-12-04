Турция поддержала план НАТО по защите Прибалтики от российской угрозы

Фото: флаги НАТО и Турции (Axar.az)

Эрдоган согласился поддержать оборонные планы НАТО в отношении Польши и стран Балтии

Президент Турции Тайип Эрдоган согласился поддержать оборонные планы Североатлантического Альянса (НАТО) по защите Польши и стран Балтии от российской угрозы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что Литва довольна решением Эрдогана по обороному плану НАТО на случай агрессии РФ.

"Это огромное достижение не только для нашей страны, но и для всего региона, поскольку оно обеспечивает безопасность наших граждан", - говорит президент Литвы Гитанас Науседа.

Отметим, что речь идет о плане НАТО по защите стран Прибалтики и Польши от действий России, который был составлен в связи с аннексией Крыма Россией в 2014 году.

Напомним, ранее Турция отказывалась поддерживать план НАТО по защите стран Прибалтики и Польши от российской угрозы. Сообщалось, что Турция распорядилась так, что представитель страны при НАТО не будет подписывать военный план, в рамках которого НАТО обязуется предоставить Польше, Литве, Латвии и Эстонии помощь в случае нападения со стороны России.

Кроме того, турецкие представители получили от Анкары указание - в ходе различных встреч и совещаний оказывать на членов альянса давление с целью официального признания ими курдских формирований на севере Сирии террористическими. В противном случае без согласия со стороны Турции принятие военного плана может значительно замедлиться.

Как сообщало РБК-Украина, ранее Эрдоган заявил, что военная операция в Сирии будет продолжаться, пока Анкара не добьется поставленных целей.