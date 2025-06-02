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Дуда востаннє відвідає Україну як президент

Понеділок 02 червня 2025 16:09
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Дуда востаннє відвідає Україну як президент Фото: президент Польщі Анджей Дуда та президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський і президент Польщі Анджей Дуда провели зустріч. Польський лідер пообіцяв відвідати Україну до завершення повноважень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу президента України.

В ОП зазначили, що український лідер привітав Кароля Навроцького з перемогою на президентських виборах.

Зеленський наголосив, що продовження підтримки України з боку Польщі важливе не тільки для України, а й для всієї Європи.

Зі свого боку Дуда запевнив, що підтримує членство України в Євросоюзі та НАТО.

"Ви наш друг із самого початку, ще до початку повномасштабної війни. Дякую, що можу розраховувати на нашу дружбу. Дякую польському народу за підтримку", - заявив Зеленський під час зустрічі.

При цьому сторони обговорили двосторонні відносини, дипломатичну роботу і важливість тиску на Росію, щоб досягти справедливого і тривалого миру. Вони погодилися, що важливо збільшити загальний тиск на РФ з боку США, Європи та інших країн.

Зеленський також запросив Дуду приїхати в Україну. Польський лідер підтвердив, що він приїде в Україну до завершення своєї каденції.

Вибори президента в Польщі

Нагадаємо, сьогодні, 2 червня, стало відомо, що кандидат від партії "Право і справедливість" Кароль Навроцький переміг на президентських виборах у Польщі. Він набрав 50,89% голосів, а його опонент - представник "Громадянської платформи" Рафал Тшасковський - 49,11%.

Детальніше про те, чому перемога Навроцького може стати проблемою для України, - в матеріалі РБК-Україна.

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