Дуда последний раз посетит Украину в качестве президента
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда провели встречу. Польский лидер пообещал посетить Украину до завершений полномочий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента Украины.
В ОП отметили, что украинский лидер поздравил Кароля Навроцкого с победой на президентских выборах.
Зеленский подчеркнул, что продолжение поддержки Украины со стороны Польши важно не только для Украины, но и для всей Европы.
В свою очередь Дуда заверил, что поддерживает членство Украины в Евросоюзе и НАТО.
"Вы наш друг с самого начала, еще до начала полномасштабной войны. Спасибо, что могу рассчитывать на нашу дружбу. Спасибо польскому народу за поддержку", - заявил Зеленский в ходе встречи.
При этом стороны обсудили двусторонние отношения, дипломатическую работу и важность давления на Россию, чтобы достичь справедливого и продолжительного мира. Они согласились, что важно увеличить общее давление на РФ со стороны США, Европы и других стран.
Зеленский также пригласил Дуду приехать в Украину. Польский лидер подтвердил, что он приедет в Украину до завершения своей каденции.
Выборы президента в Польше
Напомним, сегодня, 2 июня, стало известно, что кандидат от партии "Право и справедливость" Кароль Навроцкий победил на президентских выборах в Польше. Он набрал 50,89% голосов, а его оппонент - представитель "Гражданской платформы" Рафал Тшасковский - 49,11%.
Детальнее о том, почему победа Навроцкого может стать проблемой для Украины, - в материале РБК-Украина.
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