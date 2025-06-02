Дуда последний раз посетит Украину в качестве президента

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента Украины.

В ОП отметили, что украинский лидер поздравил Кароля Навроцкого с победой на президентских выборах.

Зеленский подчеркнул, что продолжение поддержки Украины со стороны Польши важно не только для Украины, но и для всей Европы.

В свою очередь Дуда заверил, что поддерживает членство Украины в Евросоюзе и НАТО.

"Вы наш друг с самого начала, еще до начала полномасштабной войны. Спасибо, что могу рассчитывать на нашу дружбу. Спасибо польскому народу за поддержку", - заявил Зеленский в ходе встречи.

При этом стороны обсудили двусторонние отношения, дипломатическую работу и важность давления на Россию, чтобы достичь справедливого и продолжительного мира. Они согласились, что важно увеличить общее давление на РФ со стороны США, Европы и других стран.

Зеленский также пригласил Дуду приехать в Украину. Польский лидер подтвердил, что он приедет в Украину до завершения своей каденции.