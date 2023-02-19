Дуда розповів, чим обернеться для Лукашенка вторгнення білорусів в Україну
Самопроголошений лідер Білорусі Олександр Лукашенко намагається уникнути відправлення своєї армії на війну проти України. Він розуміє, що це обернеться крахом для його режиму.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю президента Польщі Анджея Дуди.
За словами Дуди, він готовий очікувати від Лукашенка чого завгодно. При цьому президент Польщі вважає, що російський диктатор Путін може змусити Лукашенка відкрито вступити у війну проти України.
"Сьогодні вже ні в кого не викликає сумнівів, що в сучасній Білорусі ми маємо справу з режимом, від якого де-факто можна очікувати чого завгодно. Однак цей режим також грає у свою гру. Немає сумнівів, що Лукашенко десь намагається уникнути того, щоб Путін не змусив його допустити білоруську армію в Україну, вступити у відкритий бій проти України, тому що, по-перше, це означало б смерть для багатьох білорусів, які не мають бойового досвіду і раптово, погано озброєні, зіткнулися б з українцями, які воюють вже багато років і які дуже рішуче налаштовані захищати свою батьківщину", - сказав Дуда.
Він зауважив, що у випадку, якщо Білорусь відправить своїх військових до України - це буде крахом для Лукашенко.
"По-друге, білоруси не є войовничою нацією. Білоруси не хочуть воювати. Тому їх потрібно було б змусити піти проти своїх українських сусідів. Лукашенко дуже добре знає, що це означатиме для нього остаточний кінець, тому що нація практично, на мою думку, тоді піде проти нього у повному складі. Ситуація може виявитися абсолютно некерованою для нього. Сьогодні він може контролювати її за допомогою терору, сьогодні він примушує до покори, засуджуючи протестувальників і тих, хто виступає проти нього, до багаторічних термінів ув'язнення, але всього цього може виявитися недостатньо, якщо він змусить людей йти й проливати кров за справу, яку вони вважають ганебною", - наголосив Дуда.
Раніше ми писали, що Російська Федерація продовжує тиснути на Білорусь щодо війни в України. Водночас найближчими тижнями ризику відкритого вторгнення немає.
Також, за словами президента України Володимира Зеленського, наразі ймовірність прямого вступу Білорусі у війну Росії проти України низька. Водночас Лукашенко заявив про готовність вступити у війну, у разі нападу на його країну.
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