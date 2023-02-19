Дуда рассказал, чем обернется для Лукашенко вторжение белорусов в Украину

По словам Дуды, он готов ожидать от Лукашенко чего угодно. При этом президент Польши считает, что российский диктатор Путин может вынудить Лукашенко открыто вступить в войну против Украины.

"Сегодня уже ни у кого не вызывает сомнений, что в современной Беларуси мы имеем дело с режимом, от которого де-факто можно ожидать чего угодно. Однако этот режим тоже играет в свою игру. Нет сомнений, что Лукашенко где-то пытается избежать того, чтобы Путин не заставил его допустить белорусскую армию в Украину, вступить в открытое сражение против Украины, потому что, во-первых, это означало бы смерть для многих белорусов, которые не имеют боевого опыта и внезапно, плохо вооружены, столкнулись бы с воюющими украинцами. уже много лет и очень решительно настроены защищать свою родину", - сказал Дуда.

Он отметил, что в случае, если Беларусь отправит своих военных в Украину, это будет крахом для Лукашенко.

"Во-вторых, белорусы не являются воинствующей нацией. Белорусы не хотят воевать. Поэтому их нужно было бы заставить пойти против своих украинских соседей. Лукашенко очень хорошо знает, что это будет означать для него окончательный конец, потому что нация практически, по моему мнению, тогда пойдет против него в полном составе.Ситуация может оказаться абсолютно неуправляемой для него.Сегодня он может контролировать ее с помощью террора, сегодня он принуждает к повиновению, приговаривая протестующих и выступающих против него к многолетним срокам заключения, но всего этого может оказаться недостаточно, если он заставит людей идти и проливать кровь за дело, которое они считают позорным", - подчеркнул Дуда.