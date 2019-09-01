Дуда призвал Европу к решительности, чтобы не допустить новой военной агрессии

Президент Польши Анджей Дуда заявил о необходимости противостоять новым военным провокациям, а также не допустить новой военной агрессии. Об этом он заявил в Варшаве на церемонии памяти в честь 80-летия со дня начала Второй мировой войны, передает РБК-Украина со ссылкой на Wiadomosci.

Президент Польши привел в качестве примеров нарушения границ государств и военной агрессии, произошедшее в 2008 году в Грузии и в 2014 в Украине.

"Грузия в 2008 году, Украина в 2014 году. По сей день оккупация, военнопленные, провокации. Мы должны быть решительными. Мы несем ответственность перед обществами Европы и мира за то, что никогда больше не будет вооруженной агрессии", - сказал Дуда, имея в виду действия России.

Напомним, в Варшаве сегодня проходят памятные мероприятия к 80-й годовщине начала Второй мировой войны, участие в которых также принимает президент Украины Владимир Зеленский. Участие в памятных мероприятиях по случаю годовщины нападения Германии на Польшу в 1939 году принимают 250 иностранных гостей, среди них - 20 президентов государств, в том числе и украинский президент Владимир Зеленский.

В рамках официальной части состоится военный церемониал и торжественная смена караула у "Могилы неизвестного солдата". Также состоятся выступления президентов Польши и Германии - Анджея Дуды и Франк-Вальтера Штайнмайера. Кроме того, запланировано выступление вице-президента США Майка Пенса.

Во время памятной церемонии в польском городе Велюнь, с бомбардировки которого началась Вторая мировая война, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер попросил прощения у Польши за события войны. Со своей стороны Дуда осудил нападение Германии на Польшу в 1939 году.

РБК-Украина писало, что Польша в ближайшее время объявит общую сумму репараций, которые должна будет выплатить Германия за ущерб нанесенный в годы Второй мировой войны. По словам Анджея Дуды, специальная парламентская комиссия в ближайшее время обнародует отчет.