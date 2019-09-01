Дуда закликав Європу до рішучості, щоб не допустити нової військової агресії

Президент Польщі Анджей Дуда заявив про необхідність протистояти новим військовим провокацій, а також не допустити нової військової агресії. Про це він заявив у Варшаві на церемонії пам'яті на честь 80-річчя з дня початку Другої світової війни, передає РБК-Україна з посиланням на Wiadomosci.

Президент Польщі привів в якості прикладів порушення кордонів держав і військової агресії, яке сталось в 2008 році в Грузії і в 2014 в Україні.

"Грузія в 2008 році, Україна в 2014 році. Донині окупація, військовополонені, провокації. Ми повинні бути рішучими. Ми несемо відповідальність перед суспільствами Європи і світу за те, що ніколи більше не буде озброєної агресії", - сказав Дуда, маючи на увазі дії Росії.

Нагадаємо, у Варшаві сьогодні проходять пам'ятні заходи до 80-ї річниці початку Другої світової війни, участь в яких також приймає президент України Володимир Зеленський. Участь у пам'ятних заходах з нагоди річниці нападу Німеччини на Польщу в 1939 році приймають 250 іноземних гостей, серед них - 20 президентів держав, в тому числі і український президент Володимир Зеленський.

У рамках офіційної частини відбудеться військовий церемоніал і урочиста зміна варти біля "Могили невідомого солдата". Також відбудуться виступи президентів Польщі та Німеччини - Анджея Дуди і Франк-Вальтера Штайнмаєра. Крім того, заплановано виступ віце-президента США Майка Пенси.

Під час пам'ятної церемонії в польському місті Велюнь, бомбардування з якого почалася Друга світова війна, президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайер попросив вибачення у Польщі за події війни. Зі свого боку Дуда засудив напад Німеччини на Польщу в 1939 році.

РБК-Україна писала, що Польща найближчим часом оголосить загальну суму репарацій, які повинна буде виплатити Німеччина за шкоду заподіяну в роки Другої світової війни. За словами Анджея Дуди, спеціальна парламентська комісія найближчим часом оприлюднить звіт.