ru
ua

Дуда закликав Європу до рішучості, щоб не допустити нової військової агресії

Новини » Політика   

Він навів у якості прикладів порушення кордонів держав, яке відбулося в 2008 році в Грузії і в 2014 в Україні

Президент Польщі Анджей Дуда заявив про необхідність протистояти новим військовим провокацій, а також не допустити нової військової агресії. Про це він заявив у Варшаві на церемонії пам'яті на честь 80-річчя з дня початку Другої світової війни, передає РБК-Україна з посиланням на Wiadomosci.

Президент Польщі привів в якості прикладів порушення кордонів держав і військової агресії, яке сталось в 2008 році в Грузії і в 2014 в Україні.

"Грузія в 2008 році, Україна в 2014 році. Донині окупація, військовополонені, провокації. Ми повинні бути рішучими. Ми несемо відповідальність перед суспільствами Європи і світу за те, що ніколи більше не буде озброєної агресії", - сказав Дуда, маючи на увазі дії Росії.

Нагадаємо, у Варшаві сьогодні проходять пам'ятні заходи до 80-ї річниці початку Другої світової війни, участь в яких також приймає президент України Володимир Зеленський. Участь у пам'ятних заходах з нагоди річниці нападу Німеччини на Польщу в 1939 році приймають 250 іноземних гостей, серед них - 20 президентів держав, в тому числі і український президент Володимир Зеленський.

У рамках офіційної частини відбудеться військовий церемоніал і урочиста зміна варти біля "Могили невідомого солдата". Також відбудуться виступи президентів Польщі та Німеччини - Анджея Дуди і Франк-Вальтера Штайнмаєра. Крім того, заплановано виступ віце-президента США Майка Пенси.

Під час пам'ятної церемонії в польському місті Велюнь, бомбардування з якого почалася Друга світова війна, президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайер попросив вибачення у Польщі за події війни. Зі свого боку Дуда засудив напад Німеччини на Польщу в 1939 році.

РБК-Україна писала, що Польща найближчим часом оголосить загальну суму репарацій, які повинна буде виплатити Німеччина за шкоду заподіяну в роки Другої світової війни. За словами Анджея Дуди, спеціальна парламентська комісія найближчим часом оприлюднить звіт.

Раді пропонують скасувати держфінансування партій, які програли вибори Шуфрич очолить комітет по свободі слова
Читати всі новини