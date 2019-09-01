Президент Германии извинился перед Польшей

Фото: Франк-Вальтер Штайнмайер и Анджей Дуда (Польское Радио)

Сегодня отмечается 80-я годовщина начала Второй мировой войны

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер извинился перед Польшей за события Второй мировой войны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

Так, во время церемонии в польском городе Велюнь по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны Штайнмайер заявил, что просит прощения за нападение Германии на Польшу и все ее преступления в годы войны.

"Я склоняю голову перед жертвами нападения на Велюнь. Склоняю голову перед польскими жертвами тирании Германии. И прошу прощения. Именно немцы совершили преступление против человечества в Польше... Мы никогда не забудем. Мы хотим помнить и будем помнить", - заявил немецкий президент.

Со своей стороны президент Польши Анджей Дуда осудил нападение Германии на Польшу в 1939 году, назвав те события "актом варварства" и "военным преступлением".

"Я убежден, что эта церемония войдет в историю польско-немецкой дружбы", - подчеркнул Дуда.

Напомним, ранее сообщалось, что 1 сентября в Варшаве пройдут памятные мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны. Церемония должна была начаться рано утром в воскресенье в Велюни, первом городе, который попал под бомбардировку немецких войск 80 лет назад.

РБК-Украина писало, что участие в мероприятиях примет президент Украины Владимир Зеленский, а также канцлер Германии Ангела Меркель. Меркель присоединится к президенту Германии Франк-Вальтеру Штафнмайеру.