ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Польше начались мероприятия к годовщине начала Второй мировой

Новости » Политика    01.09.2019 - 15:11
В Польше начались мероприятия к годовщине начала Второй мировой
Иллюстративное фото (facebook.com/prezydentpl)

Среди иностранных гостей президент Украины

В Варшаве (Польша) начались памятные мероприятия к 80-й годовщине начала Второй мировой войны, участие в которых также принимает президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию канцелярии президента Польши в Facebook.

Участие в памятных мероприятиях по случаю годовщины нападения Германии на Польшу в 1939 году принимают 250 иностранных гостей, среди них - 20 президентов государств, в том числе и украинский президент Владимир Зеленский.

В рамках официальной части состоится военный церемониал и торжественная смена караула у "Могилы неизвестного солдата". Также состоятся выступления президентов Польши и Германии - Анджея Дуды и Франк-Вальтера Штайнмайера. Кроме того, запланировано выступление вице-президента США Майка Пенса.

Obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. #80WW2

Опубликовано Kancelaria Prezydenta RP Воскресенье, 1 сентября 2019 г.

Напомним, ранее сообщалось, что во время памятной церемонии в польском городе Велюнь, с бомбардировки которого началась Вторая мировая война, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер попросил прощения у Польши за события войны. Со своей стороны президент Польши Анджей Дуда осудил нападение Германии на Польшу в 1939 году.

РБК-Украина писало, что Польша в ближайшее время объявит общую сумму репараций, которые должна будет выплатить Германия за ущерб нанесенный в годы Второй мировой войны. По словам Анджея Дуды, специальная парламентская комиссия в ближайшее время обнародует отчет.

Литва может присоединиться к восстановлению инфраструктуры Донбасса Бельгия приветствует возобновление переговоров в нормандском формате
Новости Украины Владимир ЗеленскийПольшаВторая мировая война
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь