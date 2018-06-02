Дуда поручил построить в Польше крупнейший аэропорт Европы

Строительство аэропорта продлится восемь лет

Президент Польши Анджей Дуда поручил построить крупнейший аэропорт Европы в стране. Соответствующее распоряжение уже подписано, передает Polsat.

Сообщается, что по пассажирообороту новый аэропорт должен превзойти Хитроу в Лондоне. Планируется, что Центральный коммуникационный аэропорт (CPK) будет рассчитан на пассажирооборот в 100 млн пассажиров.

Для строительства аэропорта определен населенный пункт Станиславув, расположенный между столицей Варшавой и городом Лодзь. Согласно документам, площадь аэропорта составит порядка 3 тыс. гектаров. Срок выполнения работ - восемь лет.

Также известно, что аэропорт будет объединен в общий транспортный комплек с железнодорожным вокзалом.

Напомним, руководитель аэропорта "Борисполь" Павел Рябикин заявил, что во время финала Лиги Чемпионов в Киеве аэропорт принял почти 53 тысячи человек.