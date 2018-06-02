Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Дуда поручил построить в Польше крупнейший аэропорт Европы

НовостиОбщество    02.06.2018 - 18:30
Фото: Анджей Дуда (flickr.com/kancelariaprezydentarp)
Фото: Анджей Дуда (flickr.com/kancelariaprezydentarp)

Строительство аэропорта продлится восемь лет

Президент Польши Анджей Дуда  поручил построить крупнейший аэропорт Европы в стране. Соответствующее  распоряжение уже подписано, передает Polsat.

Сообщается, что по пассажирообороту новый аэропорт должен превзойти Хитроу в Лондоне. Планируется, что Центральный коммуникационный аэропорт (CPK) будет рассчитан на пассажирооборот в 100 млн пассажиров.

Для строительства аэропорта определен населенный пункт Станиславув, расположенный между столицей Варшавой и городом Лодзь. Согласно документам, площадь аэропорта составит порядка 3 тыс. гектаров. Срок выполнения работ - восемь лет.

Также известно, что аэропорт будет объединен в общий транспортный комплек с железнодорожным вокзалом.

Напомним, руководитель аэропорта "Борисполь" Павел Рябикин заявил, что во время финала Лиги Чемпионов в Киеве аэропорт принял почти 53 тысячи человек.

Ernest Airlines решил добавить еще один рейс из Львова в Неаполь В Польше разбился легкомоторный самолет, есть погибшие
Теги публикации: Польша, аэропорт  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
Украинский журналист на росТВ разозлил пропагандистов Кремля, напомнив о лжи Путина (видео)
На глазах полиции: мать погибшей Ирины Бережной облили зеленкой (видео)
В Киеве дети установили новый танцевальный рекорд: яркие фото
Тина Кароль выделила полмиллиона гривен на помощь детям
On Top