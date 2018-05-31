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Аэропорт "Борисполь" принял более 50 тыс. человек во время финала Лиги Чемпионов

НовостиСпорт    31.05.2018 - 04:34
Фото: аэропорт "Борисполь" (kbp.kiev.ua)
Фото: аэропорт "Борисполь" (kbp.kiev.ua)

Рябикин подвел итоги работы аэропорта в период финала Лиги Чемпионов

Руководитель аэропорта "Борисполь" Павел Рябикин заявил, что во время финала Лиги Чемпионов в Киеве аэропорт принял почти 53 тысячи человек. Об этом генеральный директор госпредприятия Павел Рябикин сообщил на пресс-конференции.

"Всего в этот день мы взяли 52 тыс. 599 пассажиров, что является абсолютным рекордом в истории существования "Борисполя". Для сравнения, на финал Евро-2012 у нас было 38 тыс. пассажиров. В прошлом году мы один раз пересекли отметку в 40 тыс. пассажиров", - сказал Рябикин.

Как отмечается, международный аэропорт "Борисполь" работал на пике пропускной способности.

По его словам, 26 мая аэропорт принял 31 чартерный рейс с 6 тысячами 393 болельщиками "Реала", болельщики "Ливерпуля" прилетели рейсами 40 в количестве 8 тыс. 822 пассажиров.

 
УЕФА

Сегодня на пресс-конференции в "Укринформ" руководитель "Борисполя" Павел Рябикин подвел итоги работы аэропорта в период финала Лиги чемпионов УЕФА. Течение 4-х насыщенных дней подарил ценный опыт и показал слаженность действий всех служб аэропорта. Мы обеспечили должный сервис более чем 52 тысячам болельщиков финального матча. Международный аэропорт "Борисполь" работал на пике пропускной способности, а потому не обошлось без нового суточного рекорда. Подробнее в выступлении генерального директора госпредприятия.

Опубликовано Международный аэропорт "Борисполь" 30 мая 2018 г.

Напомним, ранее сообщалось, что финал Лиги Чемпионов в Киеве 26 мая прошел без серьезных нарушений. Для недопущения провокаций правоохранители работали в усиленном режиме. Ситуация на основных спортивных локациях контролировалась.

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Теги публикации: Борисполь, аэропорт, пассажиропоток  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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