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Дуда доручив побудувати в Польщі найбільший аеропорт Європи

НовиниСуспільство    02.06.2018 - 18:30
Фото: Анджей Дуда (flickr.com/kancelariaprezydentarp)
Фото: Анджей Дуда (flickr.com/kancelariaprezydentarp)

Будівництво аеропорту триватиме вісім років

Президент Польщі Анджей Дуда доручив побудувати найбільший аеропорт Європи в країні. Відповідне розпорядження вже підписано, передає Polsat.

Повідомляється, що за пасажирообігом новий аеропорт повинен перевершити Хітроу в Лондоні. Планується, що Центральний комунікаційний аеропорт (CPK) буде розрахований на пасажиропотік в 100 млн пасажирів.

Під будівництво аеропорту визначено населений пункт Станиславув, розташований між столицею Варшавою та містом Лодзь. Згідно з документами, площа аеропорту складе близько 3 тис. гектарів. Термін виконання робіт - вісім років.

Також відомо, що аеропорт буде об'єднано в загальний транспортний комплекс із залізничним вокзалом.

Нагадаємо, керівник аеропорту "Бориспіль" Павло Рябікін заявив, що під час фіналу Ліги Чемпіонів у Києві аеропорт прийняв майже 53 тисячі чоловік.

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Теги публікації: Польша, аэропорт  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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