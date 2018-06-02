Дуда доручив побудувати в Польщі найбільший аеропорт Європи

Будівництво аеропорту триватиме вісім років

Президент Польщі Анджей Дуда доручив побудувати найбільший аеропорт Європи в країні. Відповідне розпорядження вже підписано, передає Polsat.

Повідомляється, що за пасажирообігом новий аеропорт повинен перевершити Хітроу в Лондоні. Планується, що Центральний комунікаційний аеропорт (CPK) буде розрахований на пасажиропотік в 100 млн пасажирів.

Під будівництво аеропорту визначено населений пункт Станиславув, розташований між столицею Варшавою та містом Лодзь. Згідно з документами, площа аеропорту складе близько 3 тис. гектарів. Термін виконання робіт - вісім років.

Також відомо, що аеропорт буде об'єднано в загальний транспортний комплекс із залізничним вокзалом.

Нагадаємо, керівник аеропорту "Бориспіль" Павло Рябікін заявив, що під час фіналу Ліги Чемпіонів у Києві аеропорт прийняв майже 53 тисячі чоловік.