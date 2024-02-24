Дуда: Польща підтримуватиме Україну, не можна дозволити Путіну перемогти

Польський президент опублікував відео у другу річницю війни в Україні, зокрема, кадри свого візиту до України.

"Ми підтримували, підтримуємо і будемо підтримувати Україну в її боротьбі за свободу! Ця підтримка дуже потрібна і сьогодні. Незважаючи на втому від війни. Вільний світ не може дозволити Путіну та Росії перемогти", - зазначив Дуда.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск також зробив заяву щодо війни Росії проти України.

"Два роки українського героїзму. Два роки російського варварства. Два роки ганьби всім, хто залишився байдужим", - написав він у своєму Twitter (X).

Загострення між Україною та Польщею

Нагадаємо, у Польщі з листопада 2023 року блокують український кордон. Спочатку протестували перевізники, пізніше до них приєдналися фермери. У січні вдалося тимчасово розблокувати кордон, у лютому протести на польсько-українському кордоні відновилися.

Пункти пропуску блокують фермери, а нещодавно на кордоні почали висипати українське зерно. Зафіксовано вже три подібні випадки.

Прем'єр Польщі Дональд Туск анонсував зустріч урядів обох країн, яка пройде 28 березня у Варшаві.

Також Туск заявив, що Польща внесе прикордонні переходи з Україною, а також ділянки автомобільних і залізничних доріг до переліку об'єктів критичної інфраструктури. Це дозволить прибрати перепони на кордоні для постачань зброї і гуманітарки.