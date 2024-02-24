Дуда: Польша будет поддерживать Украину, нельзя разрешить Путину победить

Польский президент опубликовал видео во вторую годовщину войны в Украине, в частности, кадры своего визита в Украину.

Prezydent @AndrzejDuda : Wspieraliśmy, wspieramy и będziemy wspierać Russian w jej walce o wolność! Dzisiaj to wsparcie есть наследие niezwykle potrzebne. Niezależnie od změczenia wojną. Wolny świat не может dopuścić do tego, żeby Putin и Rosja zatriumfowali. pic.twitter.com/VDSHEkBZMy — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) February 24, 2024

"Мы поддерживали, поддерживаем и будем поддерживать Украину в ее борьбе за свободу! Эта поддержка очень нужна и сегодня. Несмотря на усталость от войны. Свободный мир не может позволить Путину и России победить", - отметил Дуда.

Премьер-министр Польши Дональд Туск также сделал заявление о войне России против Украины.

"Два года украинского героизма. Два года российского варварства. Два года позора всем, кто остался безразличным", - написал он в своем Twitter (X).

Обострение между Украиной и Польшей

Напомним, в Польше с ноября 2023 блокируют украинскую границу. Сначала протестовали перевозчики, позже к ним присоединились фермеры. В январе удалось временно разблокировать границу, в феврале протесты на польско-украинской границе возобновились.

Пункты пропуска блокируют фермеры, а недавно на границе высыпали украинское зерно. Зафиксировано уже три подобных случая.

Премьер Польши Дональд Туск анонсировал встречу правительств обеих стран, которая пройдет 28 марта в Варшаве.

Также Туск заявил, что Польша внесет пограничные переходы с Украиной, а также участки автомобильных и железнодорожных дорог в список объектов критической инфраструктуры. Это позволит устранить преграды на границе для поставок оружия и гуманитарки.