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У Польщі знову висипали українське зерно

Дорогуськ, Субота 24 лютого 2024 12:51
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У Польщі знову висипали українське зерно Фото: у Польщі знову висипали українське зерно (facebook.com/Ministry.for.restoration)
Автор: Наталія Юрченко

Невідомі у Польщі знову висипали українське зерно. Це вже третій випадок за останні дні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України у Facebook.

Інцидент стався на польській залізничній станції Дорогуськ сьогодні зранку, у другу річницю війни.

"Системне знищення української агропродукції схоже на сплановані диверсії. Наша країна обороняється і виживає також і завдяки фермерам. Отже, ті, хто вчинили ці злочини, точно не зацікавлені в українському мирі і перемозі цивілізованого світу. Ми закликаємо правоохоронні органи Польщі дати негайну реакцію", - заявив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

"Укрзалізниця" звернулася до правоохоронних органів Польщі.

У Польщі знову висипали українське зерно

Блокада кордону

Нагадаємо, у лютого протести на польсько-українському кордоні відновилися. Пункти пропуску блокують фермери, а нещодавно вони заявили про "тотальну блокаду" кордону, а також почали висипати українське зерно.

Раніше президент Володимир Зеленський провів селектор щодо ситуації на кордоні, а потім запропонував президенту Польщі Анджею Дуді та прем'єру Дональду Туску зустрітися на кордоні.

Прем'єр Польщі Дональд Туск анонсував, що зустріч урядів обох країн пройде 28 березня у Варшаві.

Також Туск заявив, що Польща внесе прикордонні переходи з Україною, а також ділянки автомобільних і залізничних доріг до переліку об'єктів критичної інфраструктури. Це дозволить прибрати перепони на кордоні для постачань зброї і гуманітарки.

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