Дуда: Польща підтримуватиме Україну, не можна дозволити Путіну перемогти
Польща підтримувала й продовжить підтримувати Україну. Російському диктатору Путіну не можна дозволити перемогти у війні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Польщі Анджея Дуду у Twitter (X).
Польський президент опублікував відео у другу річницю війни в Україні, зокрема, кадри свого візиту до України.
Prezydent @AndrzejDuda: Wspieraliśmy, wspieramy i będziemy wspierać Ukrainę w jej walce o wolność! Dzisiaj to wsparcie jest nadal niezwykle potrzebne. Niezależnie od zmęczenia wojną. Wolny świat nie może dopuścić do tego, żeby Putin i Rosja zatriumfowali. pic.twitter.com/VDSHEkBZMy— Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) February 24, 2024
"Ми підтримували, підтримуємо і будемо підтримувати Україну в її боротьбі за свободу! Ця підтримка дуже потрібна і сьогодні. Незважаючи на втому від війни. Вільний світ не може дозволити Путіну та Росії перемогти", - зазначив Дуда.
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск також зробив заяву щодо війни Росії проти України.
"Два роки українського героїзму. Два роки російського варварства. Два роки ганьби всім, хто залишився байдужим", - написав він у своєму Twitter (X).
Загострення між Україною та Польщею
Нагадаємо, у Польщі з листопада 2023 року блокують український кордон. Спочатку протестували перевізники, пізніше до них приєдналися фермери. У січні вдалося тимчасово розблокувати кордон, у лютому протести на польсько-українському кордоні відновилися.
Пункти пропуску блокують фермери, а нещодавно на кордоні почали висипати українське зерно. Зафіксовано вже три подібні випадки.
Прем'єр Польщі Дональд Туск анонсував зустріч урядів обох країн, яка пройде 28 березня у Варшаві.
Також Туск заявив, що Польща внесе прикордонні переходи з Україною, а також ділянки автомобільних і залізничних доріг до переліку об'єктів критичної інфраструктури. Це дозволить прибрати перепони на кордоні для постачань зброї і гуманітарки.
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