Дуда: Польща підтримуватиме Україну, не можна дозволити Путіну перемогти

Польща підтримувала й продовжить підтримувати Україну. Російському диктатору Путіну не можна дозволити перемогти у війні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Польщі Анджея Дуду у Twitter (X).

Польський президент опублікував відео у другу річницю війни в Україні, зокрема, кадри свого візиту до України.

Prezydent @AndrzejDuda: Wspieraliśmy, wspieramy i będziemy wspierać Ukrainę w jej walce o wolność! Dzisiaj to wsparcie jest nadal niezwykle potrzebne. Niezależnie od zmęczenia wojną. Wolny świat nie może dopuścić do tego, żeby Putin i Rosja zatriumfowali. pic.twitter.com/VDSHEkBZMy — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) February 24, 2024

"Ми підтримували, підтримуємо і будемо підтримувати Україну в її боротьбі за свободу! Ця підтримка дуже потрібна і сьогодні. Незважаючи на втому від війни. Вільний світ не може дозволити Путіну та Росії перемогти", - зазначив Дуда.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск також зробив заяву щодо війни Росії проти України.

"Два роки українського героїзму. Два роки російського варварства. Два роки ганьби всім, хто залишився байдужим", - написав він у своєму Twitter (X).

Загострення між Україною та Польщею

Нагадаємо, у Польщі з листопада 2023 року блокують український кордон. Спочатку протестували перевізники, пізніше до них приєдналися фермери. У січні вдалося тимчасово розблокувати кордон, у лютому протести на польсько-українському кордоні відновилися.

Пункти пропуску блокують фермери, а нещодавно на кордоні почали висипати українське зерно. Зафіксовано вже три подібні випадки.

Прем'єр Польщі Дональд Туск анонсував зустріч урядів обох країн, яка пройде 28 березня у Варшаві.

Також Туск заявив, що Польща внесе прикордонні переходи з Україною, а також ділянки автомобільних і залізничних доріг до переліку об'єктів критичної інфраструктури. Це дозволить прибрати перепони на кордоні для постачань зброї і гуманітарки.